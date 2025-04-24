İstanbul’daki Deprem Yunan Basınında. Tehlikeli Fay Devam Ediyor

İSTANBUL’U SALLAYAN DEPREM YUNANİSTAN’IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’u etkileyerek Yunanistan’da alarm durumuna geçti. Yunan basınında, Marmara bölgesine dair yapılan analizler oldukça dikkat çekici bulunuyor.

YUNAN UZMANLARDAN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMALAR

OPEN TV’ye konuşan Sismolog Kostas Papazachos, “Fay çok büyük, İstanbul’a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda, bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır” dedi. Papazachos, İstanbul’un büyük bir kent merkezi olduğunu belirterek, gelecekteki bir depremin 7 Richter’e yaklaşacağını vurguladı ve “7’lerin bu fay üzerindeki tipik depremler olduğunu” ifade etti.

YUNANİSTAN’DA TEKTONİK YAPILAR HAREKETE GEÇMEYECEK

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçirmeyeceğini düşünüyor. ERT’ye yaptığı açıklamada, “Bu depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor, tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak, bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz” dedi.

YUNAN YAYI İÇİN KORKUTUCU UYARI

ALPHA TV’ye katılan Profesör Kostas Synolakis, Yunan yayı ve Ege Denizi için çok çarpıcı uyarılar yaptı. İstanbul’da meydana gelen depremin 8 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini belirtti. Synolakis, “İstanbul’daki deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın çok iyi bilinen bir segmentinde gerçekleşti, bu fay Kuzey Ege’ye kadar uzanıyor” şeklinde konuştu. Uzman, bu fay üzerindeki büyük depremlerin batıya doğru ilerlediğini ve Yunanistan’a doğru geldiğini dile getirdi. Bununla birlikte, “Bu depremin büyüklüğüyle, Yunanistan’daki tektonik yapıları tetikleyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla şu an için endişelenmemize gerek yok” ifadelerini kullandı.