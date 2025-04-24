İstanbul’daki Deprem Yunan Medyasında

İstanbul’u depremler salladı. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan günü alarma geçirdi.

BÜYÜK VE TEHLİKELİ FAY

İstanbul’da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan uzmanları, Marmara bölgesinde yer alan büyük ve tehlikeli bir fayın varlığını dile getirdi. OPEN TV’ye açıklama yapan Sismolog Kostas Papazachos, “Fay çok büyük, İstanbul’a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda, bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır” dedi.

GELECEK DEPREMLERİ ÖNGÖRÜYOR

Papazachos, İstanbul’un büyük bir kent merkezi olmasının gelecekteki depremlerin 7 Richter’e yakın olabileceğini gösterdiğini belirtti. “7’lerin bu fay üzerindeki tipik depremler olduğunu” ifade etti. Sismolog, Marmara bölgesindeki büyük depremlerin Yunanistan’ı da etkileyeceği konusunda, “Marmara bölgesinde büyük depremler olduğunda, 1999’da olduğu gibi genellikle önümüzdeki 5-10 yıl kuzey Yunan bölgesinde biraz daha fazla yük oluşuyor. 1999’da önümüzdeki dönemde çok ağır bir hava yaşayacağımızı biliyorduk” diyerek dikkat çekti.

TEKTONİK YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, İstanbul’daki depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları etkilemeyeceğini öngörüyor. ERT’ye konuşan Lekkas, “Bu depremin Yunanistan’daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor. Tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak, bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

KORKUTAN UYARILAR

Alpha TV’ye katılan Profesör Synolakis, Yunan Yayı ve Ege bölgesi için endişe verici uyarılarda bulundu. “Yunan yayı üzerinde 8’den büyük bir deprem bekliyoruz” diyen Kostas Synolakis, İstanbul’daki depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın bilinen bir segmentinde gerçekleştiğini, bu fayın Kuzey Ege’ye kadar uzandığını ifade etti. Uzman, “Bu fay üzerindeki büyük depremlerin batıya doğru ilerlediğini biliyoruz. Yani Yunanistan’a doğru geliyorlar. Ancak İstanbul’daki depremin büyüklüğü ile Yunanistan’daki tektonik yapıları tetikleyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla şu an için endişelenmemize gerek yok” şeklinde konuştu.