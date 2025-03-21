İstanbul’daki Metro Projeleri Bakanlığa Devredildi

İSTANBUL’DA METRO PROJELERİNDE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’daki metro projeleri ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 31 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir karara göre; İstanbul’da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devrediliyor. Bu düzenleme, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak ilgili mevzuatta yapılan güncellemeler ile hayata geçiyor.

METRO HATTI BAKANLIK PROJELERİNE EKLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine ekleniyor. Bu durum, İstanbul’un ulaşım altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PROJENİN DETAYLARI VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından yürütülecek. Bu değişiklik, ilgili kararın 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellenmiş durumda. Söz konusu karar, 20 Mart 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.