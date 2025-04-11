İstanbul’dan Uludağ Manzarası Görüldü

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI HAVA AÇILDI

İstanbul’da dün gece yaşanan sağanak yağışların ardından sabah saatlerinde hava açtı ve gökyüzü berraklaştı. Yağış sonrası nem oranının düşmesi ile bulutların dağılması, görüş mesafesinin kayda değer şekilde artmasını sağladı. Özellikle Anadolu Yakası’nda belirgin olan bu netlik, nadir görülen bir manzarayı da beraberinde getirdi.

ULUDAĞ’IN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜ

Kadıköy Caddebostan sahilinden alınan görüntülerde, yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Uludağ’ın zirvesi tüm görkemiyle görünür hale geldi. Genellikle pus ve hava kirliliği yüzünden gözle seçilemeyen bu doğal güzellik, sabah saatlerinde İstanbul silüetinin arkasında kartpostallık bir görüntü yarattı.

Uzmanlar, bu tür manzaraların genellikle yağış sonrası temiz hava koşullarında ve yüksek basınç sistemlerinin etkin olduğu günlerde ortaya çıktığını belirtiyor. Görüş mesafesindeki artış ayrıca İstanbul’da geçici bir hava kalitesi iyileşmesine işaret ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Uludağ görüntüsü, birçok İstanbullu tarafından fotoğraflanıp paylaşıldı. Doğayla şehir yaşamının iç içe geçtiği bu unutulmaz an, İstanbul’un sunduğu güzel sürprizlerden biri olarak anıların arasında yerini aldı.