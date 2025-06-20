İstanbul Davasında Ara Karar Açıklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen “yolsuzluk” soruşturmasının ardından düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldıkları sebebiyle haklarında dava açılan 139 şüpheli, hakim karşısına çıkıyor. Bu soruşturma çerçevesinde sanıklar, ilk kez mahkemeye çıkarıldı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

MAHKEME KARARLARI VE ERTELEME

Diğer sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, bir ara karar alarak tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Ayrıca, duruşma tarihini diğer eksik hususların giderilmesi için 30 Haziran’a erteledi. İddianamede belirtilen suçlamalara göre, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.