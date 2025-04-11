“İstanbul Dizisinde Şok Ayrılık Gelişti.”

YENİ BÖLÜM HAZIRLIKLARI

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölüm öncesinde, dizinin tutkulu takipçileri gelen bir haber ile büyük bir şok yaşıyor. İlk bölümden itibaren ekranda büyük etki yaratan bu dizi, izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ HIZLANIYOR

TRT 1 ekranlarında milyonları kendine çeken Bir Zamanlar İstanbul’da beklenenden daha erken bir yaprak dökümü yaşanıyor. Dizinin hayranlarının bildiği üzere, Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali karakteri geçmişinden tamamen vazgeçerek, devletin bir görevlisi olarak yeni bir yola çıkma kararı alıyor.