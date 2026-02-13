İstanbul Düğün Salonları İçin Salı Günü Kapalı Kararı

İSTANBUL’DA DÜĞÜN SALONLARINA YENİ DÜZENLEME

İstanbul’daki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evleri için önemli bir karar alındı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), sürdürülebilirlik ve çalışan refahını göz önünde bulundurarak, 1 Mart’tan itibaren bu mekanların salı günleri kapalı olmasını tavsiye etti. Bu karar ile işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme haklarının korunması, çoklu işletme sahibi üyelerin iş yüklerinin dengelenmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması hedefleniyor. Salı günlerinde etkinlik yapmayı planlayan işletmelerin, önceden İSTDO’ya yazılı bildirimde bulunmaları gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk gelmesi durumunda, salonların en erken saat 17.00’de açılabileceği belirtiliyor. Tavsiyeye uymayan işletmelere ise İSTDO’nun “Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri” çerçevesinde yaptırımlar uygulanacak.

İSTANBUL’DA YAKLAŞIK 1300 SALON HİZMET VERİYOR

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, İstanbul’da yaklaşık 1300 düğün salonunun vatandaşlara hizmet sunduğunu belirtti. Türkiye’deki düğünlerin, Anadolu’daki sosyal yardımlaşma geleneği çerçevesinde sürdürüldüğünü vurgulayan Sönmez, bu geleneği yaşatmak adına sektör olarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Zaman zaman sektörde bazı kararlar aldıklarını ve daha önceki tavsiye kararlarının sahada karşılık bulduğunu kaydeden Sönmez, çalışanların dinlenmesi için önemli bir tavsiye kararı alındığını dile getirdi. “Esnaflardan ve işletmelerdeki müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart’tan itibaren salı günlerinin kapatılması yönünde tavsiye kararı aldık. Bu karar, personelin dinlenmesine katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

TÖREN YAPMAK İSTEYENLER İSTDO’YA BİLDİRİMDE BULUNMALI

İstanbul’daki kadın kuaförlerin salı günleri kapalı olmasının bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirten Sönmez, işletmelerin yapacakları törenler için istisnaların da mevcut olduğunu aktardı. Salı günü tören gerçekleştirmek isteyen işletmelerin odadan yazılı bildirim yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Sönmez, “Akşam saat 17.00’den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme veya nikah gibi organizasyonlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek” dedi.

DENETİM PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Karara uymayan işletmeler için yaptırımların bulunacağını ve denetim personelinin sahada görev yapacağını aktaran Sönmez, “Odamızın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulanacak. Ancak buna gerek olacağını düşünmüyorum. Bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük kısmı kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem de personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

ARA ELEMAN İHTİYACI GİDERECEK İŞBİRLİKLERİ

Sönmez, daha önce yanıcı ve parlayıcı maddelerin kapalı mekanlarda kullanılmasının yasaklandığını hatırlatarak, bu kararın hem sektör hem de halk tarafından kabul gördüğünü sözlerine ekledi. Düğün ve hizmet sektöründe personel bulma konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Sönmez, bu sorunu çözmek için üniversiteler, meslek yüksekokulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi ara elemanlara ihtiyaç duyduklarını ifade eden Sönmez, bu alanda çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.