İstanbul Düğün Salonlarından Salı Günü Tatil Kararı

İSTANBUL SALONLARINDA YENİ DÜZENLEME

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), sürdürülebilirlik ve çalışan refahını ön planda tutarak, 1 Mart tarihinden itibaren kentteki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evlerinin salı günleri kapalı kalması için bir tavsiye kararı aldı. Alınan bu karar ile birlikte, işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme hakkının korunması, birden fazla işletmesi olan üyelerin iş yükünün dengelenmesi, ayrıca çalışan motivasyonunun ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Salı günü etkinliği olan işletmelerin ise bu durumu önceden İSTDO’ya yazılı şekilde bildirmesi gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk geldiği durumlarda, salonlar en erken saat 17.00’den itibaren açılabilecek. Söz konusu karara uymayan işletmelere karşı odanın “Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri” çerçevesinde işlem yapılacak.

DENETİM VE GÖZLEMLER

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, İstanbul’daki yaklaşık 1300 düğün salonunun vatandaşlara hizmet sunduğunu belirterek, Türkiye’deki düğünlerin, Anadolu’da sosyal yardımlaşma anlayışıyla sürdürülen bir gelenek olduğunu ifade etti. Sönmez, bu geleneği yaşatmak için sektör olarak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Düğün sektöründe zaman zaman çeşitli kararlar aldıklarını ve geçmişteki tavsiye kararlarının etkili olduğunu belirtirken, sektör çalışanlarının dinlenmesi amacıyla önemli bir tavsiye kararı aldıklarını kaydetti. “Esnaflardan ve işletme müdürlerinden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak” dedi. Ayrıca, İstanbul’daki kadın kuaförlerin salı günleri kapalı olmasının bu kararda etkili olduğunu ekledi.

YAZILI BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Salı günü gerçekleştirilmek istenen törenler için işletmelerin odaya yazılı bildirimde bulunmalarının zorunlu olduğunu belirten Sönmez, “Akşam saat 17.00’dan sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi organizasyonlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek” şeklinde konuştu. Karara uymayan işletmelere uygulanacak yaptırımlar bulunduğunu, sahada denetim personelinin görev yaptığını ifade eden Sönmez, “Odanın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konulacak. Ancak böyle bir durumun yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı sunulacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunu artırmak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

ELEMAN İHTİYACI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Daha önce yanıcı ve parlayıcı maddelerin kapalı mekanlarda kullanılmasını yasakladıklarını hatırlatan Sönmez, bu kararın hem sektör hem de halk tarafından kabul gördüğünü kaydetti. Düğün ve hizmet sektöründe personel bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Sönmez, çözüm önerisi olarak üniversiteler, meslek yüksek okulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliği yapmayı planladıklarını dile getirdi. Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi ara eleman eksikliğinin bulunduğunu ifade eden Sönmez, “Bu alanda çalışmak isteyen herkese kapılarımız açık” şeklinde sözlerini tamamladı.