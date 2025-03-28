İstanbul Esenler’de Yolcu Otobüsü Yandı

İSTANBUL’DA YANGIN PANİĞİ
İstanbul’da korku dolu anlar yaşandı. Saat 18.15 sıralarında Halyolu Yıldırım sapağı mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Eskişehir’e giden Musa B. idaresindeki 26 ABY 080 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
YOLCULAR EMNIYET ŞERİDİNDE İNDİRİLDİ
Motordan yükselen dumanları gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.