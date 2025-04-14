İstanbul Halk Otobüsleri Karar Verdi

İSTANBUL’DA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HİZMETLERİNİ DURDURACAK

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası yeni bir açıklama yaparak, özel halk otobüslerinin hizmetlerini durdurma kararı aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, kentte milyonlarca insanın günlük hayatta önemli bir yere sahip olan özel halk otobüsü işletmecilerinin dayanma sınırlarının sona geldiği vurgulandı.

TOPLAM ALACAK 5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Açıklamada, özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, artan akaryakıt fiyatlarına ve yükselen maliyetlere rağmen İstanbul’un toplu taşıma sisteminin yükünü sırtlandığı belirtildi. Şunlar ifade edildi: “Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır.”

ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ GEREKEN BİR DURUM

Açıklamada, diyalog arayışlarına yönelik sürekli olarak oyalama politikaları ile karşılaşıldığı ve “artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var” denildi. Ayrıca, “Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker.” şeklinde ifadeler kullanıldı.