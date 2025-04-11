İstanbul Havalimanı, AİLE DOSTU Havalimanı

İSTANBUL HAVALİMANI YENİ BİR ÖDÜL DAHA KAZANDI

İstanbul Havalimanı, uçuş ve yolcu sayısında aldığı ödüllere bir yenisini daha ekliyor. İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax’ın her yıl gerçekleştirdiği “5 Yıldızlı Havalimanları” değerlendirmesinde İstanbul Havalimanı’nın “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” olarak seçildiği belirtildi.

AİLE HER ZAMAN ÖNCE GELİR

Açıklama, İstanbul Havalimanı’nın daha önce de bu ödülü kazandığını ortaya koyuyor. “Bebek arabası dostu alanlardan çocuk oyun alanlarına ve aile öncelikli hizmetlere kadar her yolculuğun özen ve konforla başladığı havalimanı olmaktan gurur duyuyoruz” ifadesi yer alıyor. İGA, İstanbul Havalimanı’nda ailenin her zaman öncelikli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, “Öncelikle İGA İstanbul Havalimanı ailesine ve bizi tercih eden tüm muhteşem ailelere ve minik misafirlerimize çok teşekkür ederiz” deniliyor.