İstanbul Havalimanı Avrupa’nın Zirvesinde

DEV YATIRIMLAR ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye’nin önemli yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, ülkenin havacılık sektöründe dikkate değer bir aktarma merkezi haline gelerek dikkat çekiyor. Hizmete girdiği günden bu yana, kısa bir zaman diliminde birçok rekor kıran İstanbul Havalimanı’nın başarı grafiği devam ediyor. Son olarak, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 21-27 Nisan tarihleri arasında yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu dikkatleri üzerine çekti.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı, bu raporda günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak ön plana çıktı. Rapor, İstanbul Havalimanı’nın ardından Amsterdam Schiphol’ün günlük 1419 uçuşla ikinci, Londra Heathrow’un 1357 uçuşla üçüncü, Paris Charles De Gaulle’un 1344 uçuşla dördüncü ve Frankfurt havalimanının 1314 uçuşla beşinci sırada yer aldığını gösteriyor. İstanbul Havalimanı, 2024 yılında günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını üst üste üçüncü yıl sürdürerek önemli bir başarıya imza atmış durumda.