İstanbul Havalimanı’ndan 317,7 Milyon Yolcu Geçti

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN YOLCU TRAFİĞİ

Türk havacılığı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen İstanbul Havalimanı, açılmasının ardından 6 yıl içinde 317,7 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekare alana inşa edildi. Havalimanının ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra, birçok ülkeden 50’den fazla üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018’de gerçekleştirildi. Bu açılışa, Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerin cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım sağladı.

HAVAALANININ ÖZELLİKLERİ VE UÇUŞ TRAFİĞİ

İstanbul Havalimanı, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında küresel bir merkez olmayı hedefliyor. Geniş terminalleri, bağımsız pistleri, otoparkları, yeme içme alanları ve sosyal donatıları ile dikkat çekiyor. Havalimanında toplam 53 bin 700 metrekarelik duty-free alanı ve 181 mağaza bulunuyor. Ayrıca, 114 restoran ve kafe de mevcut. Havalimanında 2,1 milyonu aşan uçuş trafiği ile 101 farklı hava yolu şirketi faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 2 milyon 144 bin 261 uçuşta toplam 317 milyon 714 binden fazla yolcu taşındı. Yaklaşık 1,4 milyon ton kargo transferinin yanına, İstanbul Havalimanı’ndan 120’den fazla ülkeye uçuş imkanı sunuluyor. Uçuş yapılan nokta sayısı 322’ye ulaşıyor; 45’i iç hat ve 277’si dış hat olmak üzere.

AVRUPA’DA ZİRVEDE YER ALIYOR

2022 ve 2023 yıllarında Avrupa’nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı unvanını elinde tutan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre bu yılın ilk kısmında da Amsterdam, Paris ve Londra’daki havalimanlarını geçerek zirvedeki konumunu koruyor. Havalimanı, açıldığı günden bu yana birçok ödül kazandı ve uluslararası alanda dikkati çekiyor.

DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLDİ

Son olarak, İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveler okuyucuları tarafından “Dünyanın En İyi Havalimanı” olarak seçildi. 2022’de olduğu gibi bir kez daha ilk sıraya yerleşti. Ayrıca, Travel and Leisure kaynaklı “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde 95,79 puan alarak birinci oldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından verilen “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödülü de İstanbul Havalimanı’na takdim edildi. Havalimanı, Skytrax tarafından düzenlenen “Dünya Havalimanları Ödülleri 2024″te de dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçildi. Ayrıca, “Yılın Havalimanı” ödülünü dördüncü kez kazanmasının yanı sıra, Global Traveler okuyucularının oylamaları sonucu birçok ödül daha aldı.