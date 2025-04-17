İstanbul Havalimanı Üçlü Pist İşletiyor

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YENİ UYGULAMA

Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı’nın bu yeni uygulama ile Avrupa havacılığı için bir ilki gerçekleştirdiğini vurguluyor. Üçlü pist operasyonu, ABD’den sonra dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirilerek havayolu ulaşımında önemli bir avantaj sağlıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI KÜRESEL ARENADA ÖNE ÇIKIYOR

2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, 2023’te 76 milyon yolcu ağırlıyor. 2024’te ise 80,1 milyon yolcuya ulaşarak Avrupa’nın en yoğun ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük havalimanı haline geliyor. Kargo taşımacılığında 1,97 milyon ton yükle Frankfurt’u geride bırakarak Avrupa’da zirveye yerleşiyor.

PROJE SÜRECİ VE GELİŞMELER

Proje, 2022’nin son çeyreğinde başlatıldı ve her aşaması kapsamlı emniyet analizleriyle yürütüldü. Aralık 2024’te tamamlanan testler, Ocak ayında gerçek zamanlı simülasyonlarla kontrol edilerek 15 Nisan’da nihai aşamaya ulaşıyor. Bu yeni sistemle İstanbul Havalimanı, küresel havacılıkta daha kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.