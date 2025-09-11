İstanbul İl Kongresi Reddedildi: G. Tekin Açıklama Yaptı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. Mahkemenin bu kararı sonrasında istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. Karar sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, bazı medya organlarında yer alan “yalan ve yanlış” haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Tekin, “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” dedi.

GÜRSEL TEKİN’İN AVUKATINDAN YENİ BİLGİLER

Gürsel Tekin’in avukatı Barış Demirkuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı yürürlüktedir, işlemleri ve sonuçları devam etmektedir. İstanbul il kongresinin iptali için bir delege tarafından usul hukuka göre eksik içerikle açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı’nın tüzel kişiliği olmadığı için davayı bu gerekçeyle reddetti. Ayrıca, Ankara’da başka bir dava dosyasının da bu kararla birlikte reddedildiği belirtiliyor. Dava konusu olayın gerçekleştiği yerin mahkemesi olan İstanbul’un yetkili olduğu anlaşılıyor. Bu da Türkiye’de “yargı yok hukuk yok” diyenlere aslında bugünkü karar ile yanıt veriyor. Hatalı dava açılınca reddediliyormuş, hatalı talepler mahkemeden geri dönebiliyormuş. Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki kararıyla görevdedir. Geçici heyetin hukuki durumu, ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek bir kararla değişebilir.”

GÜRSEL TEKİN CHP İL BAŞKANI OLDU

CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak, kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti. Bu tartışmaların sürmesi üzerine, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına karar verdi. Bu mahkeme kararı doğrultusunda Gürsel Tekin göreve başladı. CHP yönetimi bu karara tepki gösterirken, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.