İstanbul Kongresi İptal Edildi Duyuruldu

MAHKEME KARARIYLA CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline karar verdi. Bu karar, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren görevlendirerek aldı.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Karar sonrası CHP olağanüstü olarak bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, “Biz bu karardan haberdardık. Bu 10’uncu denemeydi. İstanbul’da 4, Ankara’da 6 dava var. ‘Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın’ talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi” şeklinde konuştu.

Ankara’da hakim bulamadılar

Özel, “Ankara’da hakim bulamadılar, İstanbul’daki hakime aldırdılar” diye devam etti. Ayrıca, “Her türlü hukuk yoluna başvurulacak. Bir kapatma davası açmadılar, açarlarsa da şaşırmam. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar” ifadelerini kullandı.

GÖREVİ KABUL EDEN PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK

“Görevden neden bugün alındı?” sorusu üzerine Özel, “İstanbul’da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Maksat CHP’nin kongre takvimini durdurmak” dedi. Özgür Çelik’in görevinin başında olduğunu belirten Özel, atanan kayyum heyetinde görev kabul eden Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettiklerini vurguladı. Özel, “Tekin’in ne konuştuğunun önemi yok. Kayyumun hukuken partinin üyesi olması gerekiyor. Diğer kişiler de görevi kabul ederlerse partiden ihraç edilecek” dedi.