İstanbul Metro Projeleri Bakanlığa Devredildi

İSTANBUL’DA METRO YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İstanbul’daki devam eden metro projeleriyle alakalı dikkat çekici bir adım atıldı. 31 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstanbul’daki bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Bu düzenleme, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak yapılan mevzuat güncellemesiyle gerçekleştirildi.

BAKANLIK PROJELER LİSTESİNE DAHİL OLDU

Söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak, Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi. Bu da İstanbul’daki ulaşım projelerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi açısından önemli bir gelişmeyi oluşturuyor.

PROJE DETAYLARI VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Yeni düzenlemeye göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi Bakanlık tarafından üstlenilecek. İlgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellenen bu karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.