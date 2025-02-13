İstanbul Özel Hastanede Pazarlık Krizi Yaşandı

ÖZEL HASTANE SKANDALINDA YENİ BİR OLAY

Son zamanlarda ortaya çıkan özel hastane skandalları arasına bir yenisi daha katıldı. İstanbul’da meydana gelen olayda, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran B.T. isimli birey, özel bir hastaneye yönlendirildi. Hastanede anjiyo için ameliyathaneye alınan B.T., burada beklenmedik bir durumla karşılaştı; ameliyat sırasında “fiyat pazarlığı” yapıldığı ortaya çıktı.

AMELİYATHANEDE ŞAŞIRTAN PAZARLIK

Ameliyat sırasında hastanenin muhasebecisi, koruyucu kıyafet giymeden içeri girdi ve hastayla pazarlık etmeye başladı. Yayınlanan görüntülerde, muhasebecinin B.T.’ye “15’e de var, 18’e de var, 35’e de var. En düşük yapabileceğim 10’a var” dediği duyuluyor. Bu durumun, hem sağlık hem de etik açıdan ne kadar sorunlu olduğu gözler önüne serildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN HAREKET

Yaşanan bu olayın ardından Sağlık Bakanlığı hızlı bir şekilde harekete geçti ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin herkes için üzücü olduğu belirtildi.

DENETİM VE FAALİYET DURDURULDU

Açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili derhal müdahale yaptı ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, mevzuat gereği, bu tür durumlarda hastaya uygun standartlarda bir stent takılması gerektiğini ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.