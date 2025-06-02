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İstanbul Sabiha Gökçen Rekoru Kırıldı

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İSTANBUL HAVALİMANI TARİHİ REKOR KIRDI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 1 Haziran’da tam 784 uçuş gerçekleştirerek, tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısını elde etti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu duruma dair önemli ifadeler yer aldı.

ÜLKENİN HAVACILIK GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Açıklamada, “1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.” denildi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Bunun yanı sıra, HEAŞ olarak bu başarıda katkı sunan tüm çalışma arkadaşları ve paydaşlara da teşekkür edildi. Açıklama, havalimanının sürekli gelişimini ve artan performansını vurguluyor.

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