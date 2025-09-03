İstanbul Savcısı Ercan KAYHAN Bıçaklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu söylenen M. C. G. adlı kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN (E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL (E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.”

HUSUMETİN NEDENİ VE ŞÜPHELİNİN DURUMU

Gelen bilgilere göre Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde sahibi olduğu restoranda, daha önce alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı 19 yaşındaki M. C. G. tarafından boğazından bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ulaştı ve yapılan incelemede savcı Kayhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheliyi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.