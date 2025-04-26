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İstanbul Soğuk, Sağanak Yağış Alacak

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YAĞMURLU HAVALAR DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde yağmurlu hava durumu etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarında Pazartesi gününden itibaren bir düşüş bekleniyor. İstanbul’da, bugün öğleden sonra yer yer yağmur görülebiliyor. Pazar günü ise sağanak yağış ihtimali öne çıkıyor.

İBB’DEN HAFTA SONU UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar İstanbul’da bahar havasının hakim olacağı, güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın yaşanacağı ifade ediliyor. Sıcaklıkların ise 17-20 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminler doğrultusunda Pazar günü hava koşullarında ani ve sert değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

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İBB Genel Müdürü Gözaltına Alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında üst düzey İBB yetkilileri de bulunuyor.
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İstanbul’da En Çok İhbar Alınan İlçeler

İstanbul'daki 23 Nisan depreminin ardından 6 bin 539 bina ile ilgili hasar bildirimi yapıldı. Ayrıca, Türkiye genelinde sosyal konut kampanyası başlatılacağı duyuruldu.

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