İstanbul Suç Örgütü Soruşturması Sürüyor!

SELAMET KONTROLÜ VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne dair soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İsmet Sayhan, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yapılan işlemlerin ardından savcılık ifadesini alan Sayhan, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Sayhan’ın ifadesi sonrasında Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına karar verdi.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonların yanı sıra Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da da devam etti. Bu operasyonlar sonucu toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenler arasında yer alan Selahattin Yılmaz dahil 10 şüpheli, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 kişinin adli kontrol tedbiri uygulanarak, 7 kişi serbest bırakıldı.