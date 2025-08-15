İstanbul Taksileri İçin Yeni Araçlar

ISTANBUL’DA YENİ TAKSİ MODELLERİ

İstanbul’da tıpkı klasik taksi modellerinin yanı sıra yeni araçların da kullanılabileceği belirtiliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda ticari araç değişikliği ile ilgili önemli detaylar paylaştı. C segmentindeki araçlar için yüzde 50’den fazla yerlilik şartının kaldırıldığını duyurdu. Bu değişiklik ile birlikte C segmentindeki araçlar, yüzde 50’den fazla yerlilik gereksinimi taşımayan modellerde ilk alımın sıfır (0) olması koşuluyla, her yıl tahakkuk şartı ile kullanım süresi 6 (altı) yaş olarak belirlendi.

YERLİ ARAÇ KULLANIMI

Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alım 0-2 yaş arasında olup, 6. yıldan sonra tahakkuk şartı ile 9 yaş olarak belirlendi. Bu düzenlemeler sonucunda, İstanbul’da ticari taksi olarak kullanılabilecek 8 farklı marka araç tanımlandı. Bu araçlar arasında;

– Fiat Egea

– Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit)

– Renault Megane (Sedan)

– Citroen C4X

– Ford Focus (Sedan)

– Skoda Octavia

bulunuyor. Bu kararların, İstanbul’daki taksi hizmetlerini çeşitlendirmesi ve iyileştirmesi bekleniyor.