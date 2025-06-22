İstanbul’un Baraj Doluluğu Düşüşte!

BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’un baraj doluluk oranları hızla azalıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, nisan ayında ilkbahar yağmurlarının etkisiyle barajlardaki doluluk yüzdesi 81,23’e kadar ulaşmıştı. Ancak, 22 Haziran itibarıyla bu oran yüzde 70’in altına düşerek yüzde 69,41 seviyesine geriledi. Mayıs ayından beri düşüş gösteren doluluk oranları, 21 Haziran’da kentin günlük su tüketiminin 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplanmasıyla birlikte dikkat çekiyor. Yıl içerisinde barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram seviyesinde ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARIYLA İLGİLİ VERİLER

Barajlardaki doluluk oranları farklı bölgelerde değişim gösteriyor. Alibey’de doluluk yüzde 53, Terkos’ta yüzde 72,34, Elmalı’da ise yüzde 84,71 seviyesindedir. Darlık’ta doluluk oranı yüzde 74,30, Ömerli’de yüzde 77,95, Büyükçekmece’de yüzde 63,61 oranındadır. Sazlıdere’de doluluk yüzdesi 53,20, Istrancalar’da yüzde 28, Kazandere’de ise yüzde 70,30 olarak kaydedilmiştir. Pabuçdere’deki doluluk oranıysa yüzde 70,85 seviyesindedir.

SON YILLARA AİT DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran tarihindeki baraj doluluk oranları önemli bir tablo sergiliyor. 2015 yılında doluluk oranı yüzde 88,45 olarak kaydedilirken, 2016’da bu sayı yüzde 73,95’e geriledi. Ayrıca, 2017 yılında yüzde 79,35, 2018’de yüzde 81,76, 2019’da yüzde 81,73, 2020’de ise yüzde 64,90 seviyesinde ölçüldü. 2021’de doluluk oranı yüzde 74,98, 2022’de yüzde 76,04, 2023’te yüzde 45,60 olarak kaydedildi. 2024’te ise doluluk oranı yüzde 73,15, 2025’te ise yüzde 69,84 olarak tespit edildi.