İstanbul’un Baraj Durumu Açıklandı

BARAJ DOLULUK ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, artan tüketim ve yağışların yetersiz olması sebebiyle tekrar gerilemeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Nisan’da yüzde 80’in üzerine çıkan doluluk oranı, dünkü ölçümlerde yüzde 79,93 olarak kaydedildi. İstanbul’daki toplam su tüketimi ise dün 3 milyon 279 bin metreküp olarak belirlendi. Mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküp olup, bu da toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 80’ine denk geliyor. Barajların toplam hacmi ise 868 milyon 683 bin metreküp seviyesinde.

DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI

İstanbul genelinde doluluk oranı en yüksek barajlar Elmalı (%92,37), Ömerli (%92,29) ve Kazandere (%92,25) olarak sıralanıyor. Ancak Sazlıdere (%57,65), Istrancalar (%53,39) ve Alibeyköy (%59,97) barajlarında gözlemlenen düşük doluluk oranları dikkat çekiyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

– Elmalı: %92,37

– Ömerli: %92,29

– Kazandere: %92,25

– Pabuçdere: %91,63

– Darlık: %82,15

– Terkos: %79,97

– Büyükçekmece: %70,52

– Alibey: %59,97

– Sazlıdere: %57,65

– Istrancalar: %53,39

2025 yılı boyunca barajlara düşen toplam yağış miktarı ise metrekare başına 276,91 kilogram olarak hesaplandı.

GEÇMİŞ YILLARIN VERİLERİ

İSKİ’nin sağladığı geçmiş yıllara ait veriler, İstanbul’un su rezervlerinin mevsimsel değişimlere ve iklim koşullarına oldukça hassas olduğunu gösteriyor. 10 Mayıs tarihli doluluk oranlarında, bazı yıllarda oranların yüzde 90’lara çıktığı görülürken, özellikle 2023 yılında kuraklık nedeniyle bu oran yüzde 49,44’e kadar düştü.

Yıllara göre 10 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

– 2015: %95,07

– 2016: %82,84

– 2017: %85,75

– 2018: %87,92

– 2019: %89,82

– 2020: %69,30

– 2021: %78,36

– 2022: %86,23

– 2023: %49,44

– 2024: %83,12

– 2025: %79,93