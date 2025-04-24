DEPREM GERÇEĞİYLE YÜZLEŞEN İSTANBUL

İstanbul, dün sabah saatlerinde deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 6,2 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yetkililer, yapılan açıklamalarda can kaybının yaşanmadığını aktardı. Deprem sonrası, birçok İstanbullu geceyi parklar, otoparklar gibi boş alanlarda geçirerek geçirdi. Bu süreçte uzmanlardan gelen açıklamalar, durumu aydınlatma amaçlı devam ediyor. Bakanlar da televizyon karşısına geçerek son durumu değerlendirdiler.

HASAR DURUMU VE BİLGİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yapılan bilgilendirmelerde şu bilgileri paylaştı: “Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik.” Bakan Kurum, 1756 hasar ihbarı aldıklarını, özellikle Avcılar, Esenler ve Bahçelievler bölgelerinden yoğun taleplerin geldiğini vurguladı. Bu ihbarların 1467’sinde herhangi bir yapı hasarı bulunmadığını belirtti.

İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK ÇAĞRISI

Bakan Kurum, depremin bir uyarı olduğunu dile getirerek, bu uyarının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. “Ben bir kez daha İstanbul’un dönüşümüne destek verelim diyorum,” dedi. İstanbul’un risk raporunun güncelleneceğini belirten Kurum, “Tek riskli yapı kalmayana kadar mücadele edeceğiz,” şeklinde konuştu.