İstanbul’un En Fazla Zam Yapan Ürünü SİVRİ BİBER

İTO AÇIKLADI: EKOLOJİK FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dün yaptığı açıklamada enflasyon verisini duyurdu ve ekim ayında en fazla fiyat artışı ya da azalışı gösteren ürünler ile bu ürünlerin değişim oranlarını paylaştı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre 242 üründen 147’sinin perakende fiyatında artış yaşanırken, 18 ürünün fiyatı düşmüş ve 77 ürünün fiyatı ise sabit kaldı.

SİVRİ BİBER Ekim AYINDA EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜN

Ekim ayında, gıda harcamaları içerisinde yer alan sivri biber, yüzde 56,17 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Bunun yanı sıra, fiyat artışı görülen diğer ürünler arasında, kadın giyimi alt grubundan kadın kazağı yüzde 48,72, gıda harcamaları içindeki kabak yüzde 43,90 ve salatalık yüzde 42,48 artış gösterdi. Ayrıca erkek giyimi alt grubundan erkek paltosu yüzde 39,62, kadın bluzu yüzde 38,07, takım elbise yüzde 37,75 ve erkek pardösü ise yüzde 37,32 artış yaşadı.

LİMON FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN OLDU

Ekim ayında, gıda harcamaları kapsamında yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 10,46 ile fiyatı en çok azalan ürün olarak kaydedildi. Fiyatı azalan başka ürünler arasında, ulaşım ve haberleşme grubundan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 7,32, gıda harcamaları grubundan lahana yüzde 7,20, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları açısından tiyatro bilet ücreti yüzde 3,33 ve gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan şişe suyu yüzde 2,27 azalma gösterdi.