Real Madrid’de Mourinho Krizi Derinleşiyor

real-madrid-de-mourinho-krizi-derinlesiyor

Sezon başlangıcında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, Benfica ile anlaşma sağlamıştı. Portekiz Ligi’nde sezon sonuna yaklaşırken, tecrübeli teknik adamın adı Real Madrid ile geçiyor.

REAL MADRİD’DE KRİZ ORTAYA ÇIKTI

Yeni teknik direktör arayışında olan Real Madrid’de, Mourinho’nun ismi futbolcular arasında tartışmalara neden oldu. Eflatun beyazlı takımda yapılan iddialara göre, oyuncular arasında Mourinho’nun tekrar takımın başına geçmesine karşı bir veto gelişti.

Soyunma ODASINDAKİ TEPKİLER

Cadena SER’in aktardığı bilgilere göre, Real Madrid futbolcuları, eski teknik direktörleri Jose Mourinho’nun yeniden göreve gelmesine olumlu yaklaşmıyor. Soyunma odasında birçok yıldız ismin bu konuda ortak bir kanıya sahip olduğu belirtiliyor. Oyuncuların, Mourinho’nun futbol anlayışını ve takımı yönetme tarzını mevcut kadro için uygun bulmadığı iddia ediliyor. Bu sebeple, yönetime açık bir karşı duruş sergilendiği öne sürüldü.

ARDA GÜLER’İN GÖRÜŞÜ

Haberde yer alan detaylara göre, Arda Güler’in de Mourinho ile çalışma fikrine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bu durum, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve yönetiminin tepkilere ne ölçüde yanıt vereceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Teknik direktör seçim sürecinin sezon bitmeden netleşeceği de aktarılıyor.

