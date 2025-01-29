İstanbul’un En Kirli İlçesi Kağıthane Açıklandı

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ ARTMAKTA

İstanbul’da son günlerde en fazla şikayet edilen konu hava kirliliği. Uzmanlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kirlilik konusunda ciddî uyarılarda bulunuyor. Hava kirliliği haritalarına göre, trafiğin yoğun olduğu ilçeler, aynı zamanda hava kirliliğinin de yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. En havası kirli ilçe, Kağıthane olarak belirlendi. Diğer ilçelerin durumu ise merak ediliyor. Hangi ilçelerde hava daha kirli? İstanbul’da Hava Kalitesi İzleme Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olan Sürekli İzleme Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile sürekli takip edilmekte.

HAVA KALİTESİ DEĞERLERİ VE TEHLİKELİ SINIRLAR

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından elde edilen verilerle ilçeler bazında ölçüm yapılmakta. Uygulamalara göre hava kalitesi endeksi, bir metreküp havadaki partikül maddeye göre şu şekilde kategorilendiriliyor: “0 ile 50 arası: Temiz (yeşil), 51 ile 100 arası: Orta (sarı), 101 ile 150 arası: Hassas (turuncu), 151 ile 200 arası: Sağlıksız (kırmızı), 201 ile 300 arası: Kötü (mor), 301 ile 500 arası: Tehlikeli (bordo).”

TRAFİK ARTARKEN KİRLİLİK DAHA DA ARTIYOR

NEFES uygulamasındaki istasyon verilerine göre, İstanbul’da hava kirliliği oranları belirli saatlerde değişiklik gösteriyor. Saat 10.00 itibarıyla kirlilik düzeyleri şu şekilde açıklanıyor: “Kadıköy-85 (Orta-Sarı), Göztepe D100-78 (Orta-Sarı), Tuzla-56 (Orta-Sarı), Esenyurt MTHM-55 (Orta-Sarı), Sultangazi 3-55 (Orta-Sarı), Kağıthane-55 (Orta-Sarı)…” gibi sıralamalarla devam eden listede birçok ilçe orta seviyede kirlilikte yer alıyor. Hava kalitesindeki bu durum, İstanbul’da sürekli hareketlilik içinde olan trafikten kaynaklanıyor.

TRAFFİK YÜKÜ KİRLİLİĞİ ARTIRIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, şehirlerdeki en önemli sorunlardan birinin trafik olduğunu vurgulamakta. “İstanbul’daki araç sayısı 6 milyona yaklaşmış durumda. Gün içinde sürekli hareketlilik var. Bazı yollarda neredeyse 24 saat trafiğin yoğun olduğu yerler var.” diyor. Özellikle köprü ve yoğun caddelerdeki trafiğin kirliliği artırdığını söyleyen Toros, doğal taşınım olmadığı durumlarda hava kirliliğinin arttığını belirtiyor.

SORUN TRAFİK VE EMİSYONLARDA YATIYOR

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik de hava kirliliği ile ilgili emisyon kaynaklarına dikkat çekiyor. “İstanbul’daki kirliliğin temeli ulaşım olduğu kadar, bazı meteorolojik şartların da olumsuz etki yarattığını” ifade eden İncecik, yoğun trafiğin olduğu yerlerde özellikle yaşlılar, bebekler ve çocukların yürümemesi gerektiğini vurguluyor. Hava kalitesine ilişkin bilgilere ulaşmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB’nin internet siteleri takip edilebilir.