İstanbul’un En Pahalı Caddesi Abdi İpekçi

İSTANBUL ALIŞVERİŞ CADDELERİ RAPORU

İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu, şehrin öne çıkan ticari alanlarını detaylı bir şekilde inceliyor. Rapor doğrultusunda, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarlık kira bedeliyle son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Bu rakamıyla, Avrupa’nın önemli alışveriş caddeleri olan Amsterdam, Prag ve Helsinki’yi geride bırakıyor.

İSTİKLAL’DE DOLULUK YÜKSEK, YAYA TRAFİĞİ REKOR KIRIYOR

1,4 kilometre uzunluğundaki İstiklal Caddesi’nde bulunan 270 mağazanın 258’i aktif durumda. Boş mağaza sayısı ise 12’ye yükseldi. Cadde, haftaiçi ortalama 207 bin, haftasonu ise 313 bin 500 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Yıllık bazda bu rakam 90,1 milyon ziyaretçiye ulaşıyor.

BAĞDAT CADDESİ DÖNÜŞÜMDE, YAYA TRAFİĞİ DÜŞÜYOR

2,6 kilometrelik Bağdat Caddesi’nde mağaza sayısı 335’ten 329’a düştü, boş mağaza sayısı ise 5’e geriledi. Ancak kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle cadde üzerindeki yaya trafiğinde belirgin bir azalma gözlemleniyor. Cadde, haftaiçi 87 bin, haftasonu 85 bin ziyaretçiyle yıllık bazda 31,4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

NİŞANTAŞI’NDA BOŞ MAĞAZA SAYISI ARTIYOR, ZİYARETÇİ TRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Nişantaşı bölgesinde 370 mağazanın 352’si aktifken, boş mağaza sayısı 14’ten 18’e yükseldi. Buna karşın, ziyaretçi trafiği dikkate değer ölçüde artış gösterdi. Haftasonu ziyaretçi sayısı yüzde 59 artışla 153 bine ulaşırken, yıllık bazda toplam ziyaretçi sayısı 36,2 milyon kişiye çıkıyor.

YENİ KİRALAMALARDA YEME-İÇME VE GİYİM SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

2024 yılında gerçekleştirilen yeni kiralamaların yüzde 36’sı giyim, yüzde 32’si yeme-içme sektörüne ait oldu. Yeme-içme sektörü, bir önceki yıl yüzde 23 olan oranını yüzde 32’ye çıkararak en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.

YABANCI MARKALAR BAĞDAT CADDESİ’NDEN YANA TERCİH YAPIYOR

Bağdat Caddesi, yüzde 21 ile en fazla yabancı markayı barındırarak bu alandaki liderliğini koruyor. Nişantaşı yüzde 17 ile ikinci sırada, İstiklal Caddesi ise yüzde 15 ile üçüncü sırayı alıyor.