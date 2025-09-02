İstanbul’un Fiyat Şampiyonu Eğitim Ücretleri

İSTANBUL’DA FİYAT DEĞİŞİMİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan ürünleri belirledi. İTO’nun verilerine göre, indekste yer alan 336 üründen 181 ürünün fiyatında artış gözlemlenirken, 59 ürünün fiyatı düştü.

SINAV ÜCRETLERİ ARTILDI

Eğitim harcamaları kategorisinde yer alan sınav hazırlık kurumlarının ücretleri, yüzde 43,48’lik artışla Ağustos ayının zam şampiyonu oldu. Bu durum, eğitim maliyetlerinin artmakta olduğunu gösteriyor.

EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünler arasında salatalık yüzde 27,53, oyuncak yüzde 17,89, taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14, kayısı yüzde 14,16, roka yüzde 12,18, salça yüzde 8,82, ıspanak yüzde 8,58 ve ekmek yüzde 5,69 yer aldı.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Bu ayda fiyatı en çok düşen ürün ise gıda grubundan erik oldu. Erik fiyatı yüzde 25,61 oranında geriledi. Diğer azalan ürünler arasında üzüm yüzde 24,17, dolmalık biber yüzde 18,08, çarliston biber yüzde 17,58, sivri biber yüzde 17,08, kavun yüzde 16,25, şeftali yüzde 10,24, bebek arabası/koltuğu yüzde 8,70, kız çocuk elbisesi yüzde 8,64, kadın etek yüzde 7,51 ve karpuz yüzde 6,06 yer aldı.

GENEL GIDA VE EĞİTİM FİYATLARI

İTO’nun yayımladığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kategorilerinde fiyat dalgalanmalarının devam ettiğini açıklıyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki sert hareketler dikkatleri çekiyor.