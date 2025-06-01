İstanbul’un Nüfusu Büyük, Uyarılar Yapıldı

İSTANBUL’UN NÜFUSU VE ÖNEMİ

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı paylaşımda, İstanbul’un yaklaşık 16 milyonluk nüfusunun Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük olduğuna dikkat çekti. Böyle büyük ve dinamik bir şehirde zaman zaman münferit suçların meydana gelebileceğini ifade eden Gül, bu suçların önlenmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasının ve herhangi bir olay varsa ilgili kurumların hemen harekete geçmesinin önemli olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Gül, sosyal medyada yer alan ya da yer almayan ve vatandaşların huzurunu bozan her duruma karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevde olduğunu aktardı ve şu şekilde devam etti: “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur.” Ayrıca, Gül, suç işleyenin cezayı devletin vereceğini ifade ederek, “Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez.” dedi. Gül, güvenlik, adalet ve kamu düzeninin kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar aracılığıyla sağlanacağını vurguladı ve toplumsal huzurun korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. “Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız.” şeklinde sözlerini tamamladı.