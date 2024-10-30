İstanbul’un Trafiğinde Sabah Yoğunluğu

İSTANBUL TRAFİĞİNDE YÜKSEK YOĞUNLUK

İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçiyor. Şehirde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görülmeye başlıyor. Her iki köprüde de trafiğin sıkıştığı gözlemleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaşmak için Uzunçayır ile Beylerbeyi arasında trafik sıkıntısı yaşanmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giderken de Küçükbakkalköy ile Kavac arasında yoğun bir trafik durumu söz konusu.

AVRASYAL TUNEL AÇIK, ANCAK DİĞER BÖLGELERDE YOĞUNLUK

Avrasya Tüneli her iki yönden de açık bulunuyor. Avrupa yakasında ise özellikle Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında E-5’te yoğunluk belirgin bir şekilde artmış durumda. Ayrıca TEM otoyolunda Esenyurt ile Altınşehir arasında da sabah trafiği kendini gösteriyor.