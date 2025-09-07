İstanbul Valiliği, Eğitim Önlemlerini Duyurdu

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi start alıyor. Öğrenciler, bu yeni döneme başlamak için geri sayım yapmaya başladı. İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenle okula gitmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu. Valilikten gelen bilgilere göre, İstanbul’da yarın yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başı yapacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personelle okul tedbirlerini uygulayacak. Alınan bu tedbirler, eğitim yılı boyunca devam edecek. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip, önceden belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev alacak. Okul çevrelerindeki güvenlik sorunlarına müdahale etmek amacıyla oluşturulan Mobil Okul Timleri ise 39 ilçede 47 ekiple faaliyet gösterecek. Günlük 120 noktada yoğun güvenlik uygulamaları yapılacak ve eğitim öğretim dönemi boyunca asayiş, trafik ve narkotik ekipleri aralıksız görev yapacak.

TRAFFİK DENETİMLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul’da trafik denetimleri de aralıksız sürecek. 8-19 Eylül tarihleri arasında Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri tarafından 478 noktada 309 ekip ve toplamda 866 personelle trafik tedbirleri uygulanacak. Ayrıca, okul servislerine yönelik denetimler de eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, aynı tarihlerde okul çevrelerinde önemli kavşak ve meydanlarda tedbir uygulamaları yapacak.

JANDARMA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açıldığı 8 Eylül’den itibaren sorumluluğundaki okullarda güvenlik, trafik ve asayiş uygulamalarını 145 tim ve 404 personelle gerçekleştirecek. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere, öğrencilere alkol ve sigara satışının önlenmesine yönelik denetimler de okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaştırılacak. Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde de görev alacak.