İstanbul Valiliği’nden Belediyelere Talimat: Sokak Köpekleri Toplanacak

Sokak köpekleri tehlikeye yol açmaya devam ediyor.

Bu hayvanlar sık sık gündeme gelirken, ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabiliyor. Sokak köpekleri, yürek burkan hikayelere neden olmaktan geri durmuyor ve geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor.

VALİLİKTEN BELEDİYELERE YAZILI TALİMAT

İstanbul’un sokaklarında yoğun olarak bulunan ve hem gündüz hem de gece hayati tehlikeler yaratan sokak köpekleri için İstanbul Valisi Davut Gül, 39 ilçe belediyesine resmi yazı gönderdi. Vali Gül, yazısında sokak köpeklerine ilişkin talimat vererek, “Sokak köpekleri toplatılacak.” ifadesine yer verdi.

GÖREV İHMALİNDE BULUNAN BELEDİYELERE YASAL İŞLEM

Gönderilen yazıda, Mayıs ayının sonuna kadar tüm belediyelerin sokak köpeklerini toplaması gerektiği belirtildi. Görevlerini yerine getirmeyen belediyeler hakkında ise yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

SAHİPSİZ HAYVANLARA BAKIM EVLERİNE GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR

Yazıda, şu ifadelere de yer verildi: “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.” Belirtilen kanunlarda, “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” ve “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek.” ibareleriyle bu görevin yerel yönetimlere yükümlülüğü vurgulandı.

KÖPEK TOPLATILMA FAALİYETLERİ YAVAŞ İLERLİYOR

Bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan sokak köpekleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Zaman zaman ulusal basında yer alan olaylarda, bu hayvanların saldırıları sonucu yaralanan kişiler olduğu bildiriliyor. Belediye ve ilgili kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda, sahipsiz köpeklerin toplatılması faaliyetlerinin yavaş ilerlediği, bakımevi kapasitesinin dolmaya başladığı ve yeni yaşam alanları için yer tahsislerine rağmen inşaat faaliyetlerine başlanmadığı görülüyor.

MAYIS SONUNA KADAR POPÜLASYON KONTROL ALTINA ALINSIN

Mevzuat çerçevesinde yerel yönetimlerin sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiği vurgulandı. Görevlerini ihmal eden yerel yönetimlere karşı yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.