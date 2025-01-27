İstanbul Valiliği’nden Cuma Namazı İzni Açıklaması

CAMİDE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGULANAN YAZI

İstanbul Valiliği, şehirdeki kamu kurumlarına cuma namazına gitme izni ile ilgili çeşitli uygulamaların ve sorunların çözülmesine yönelik bir yazı ulaştırdı. Vali Davut Gül’ün imzasını taşıyan bu yazıda, “Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti.” denildi.

Metinde, uygulamada bazı aksaklıkların meydana geldiği, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai sürelerine eklenmesi gibi farklı uygulamaların olduğu ifade edildi. Yazıda, “Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

GENELGENİN YENİDEN UYGULANMASI

İstanbul Valiliği, bu çerçevede Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi’nin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda uygulanması için gerekli bilgilerinin dikkate alınmasını vurguladı ve gereğinin önemle yapılmasını talep etti.