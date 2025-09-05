“Istanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi”

İSTANBUL’DA KARAVAN PARK ALANLARI İÇİN YENİ KURALLAR

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelge ile karavan park alanlarına ilişkin uygulanacak kuralları belirtti. Genelgede, il ve ilçe belediyelerine şu ifadelerle bilgi verildi: “İlimiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir.”

Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini ve trafik akışını olumsuz etkilememesi için, ilimize turizm amacıyla gelen karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanların belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

YENİ DÜZENLEME VE YETKİLER

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde karavan ve kamp alanları turizm işletmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu alanların planlanmasında yetki belediyelere verilmiştir. Karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşımda sorun yaratmayacak şekilde yer planlamaları yapılması şartı getirildi.

Bu alanlar, İstanbul’un nüfusu ve ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak yeterince büyük alanlarda konumlandırılacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ALTYAPI HİZMETLERİ

Park alanlarının karavanların büyüklüklerine göre yeterli manevra alanı bırakacak şekilde düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca, atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo gibi diğer temel ihtiyaçların karşılanması da planlanıyor. Karavan park alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla yeterli personel bulundurulacak ve sık sık denetimler yapılacak.

Olası asayiş olaylarının önüne geçebilmek için, yeterli aydınlatma ve 24 saat kayıt yapabilen kamera sistemleri kurulması da önem taşıyor.

UYGULAMA VE DENETİM

Karavan park alanlarının uzun süreli konaklama ya da yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmeyecek. Otellerdeki mevcut uygulamalara benzer şekilde, park alanına giriş yapan karavanların plakaları ve içindekilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınacak. Hem konaklayanlar hem de çevredeki halkın güvenliği sağlamak için yangın tedbirleri alınacak. Valilik, bu doğrultuda karavan park alanlarının belirlenerek uygun yerlere gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını ve belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.