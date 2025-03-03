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İstanbul ve Ankara’da 52 Kişi Tutuklandı

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SAHTE İÇKİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

İstanbul’da başlayan ve sonrasında Ankara’ya yayılan sahte içki sorunuyla mücadele devam ediyor. 14 Ocak’tan itibaren İstanbul’da sahte içki nedeniyle yaşanan 70 ölüm söz konusu iken, Ankara’da ise yıl başından bu yana 81 kişi hayatını kaybetti. Bu olayların hemen ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma büyük bir titizlikle devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla soruşturmanın son durumunu paylaştı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bakan Tunç’un verdiği bilgiye göre, İstanbul’da 24 şüpheli ve Ankara’da 28 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Toplamda 52 şüpheli tutuklanmış durumda. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: “İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.” Soruşturma sürecinde İstanbul’da 24 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. Ankara’da ise 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli için adli kontrol kararı verilmiştir. Toplamda, İstanbul ve Ankara’da 52 şüpheli tutuklandı ve 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. Soruşturmaların çok yönlü olarak devam edeceği belirtiliyor.

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