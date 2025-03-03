İstanbul ve Ankara’da 52 Şüpheli Gözaltında

SON DÖNEMDEKİ ŞAFAKTA İÇKİ ÖLÜMLERİ

İstanbul’da başlayan ve ardından Ankara’ya sıçrayan sahte içki vakalarında zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor. 14 Ocak’tan bu yana İstanbul’da sahte içki yüzünden 70 ölüm gerçekleşirken, Ankara’da yılbaşından bu yana 81 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan olayların ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve bu süreç titizlikle sürüyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada soruşturmada son durumları aktardı. Bu kapsamda, İstanbul’da 24 ve Ankara’da 28 şüpheli olmak üzere toplamda 52 şüpheli tutuklandı. Bakan Tunç, “İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir” dedi. Ayrıca İstanbul’da 10, Ankara’da ise 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplamda 52 şüphelinin tutuklandığı, 49 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Tunç, soruşturmaların çok yönlü bir şekilde devam edeceğini de belirtti.