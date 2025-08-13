İstanbul Ve Ankara’da Servis Zamları Açıklandı

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAM TALEPLERİ

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam taleplerini duyurdu. Ankara’da servis sahipleri yüzde 50 oranında zam talep ederken, İstanbul’da bu oran yüzde 35 olarak belirlendi. Ankaralı servis sahipleri, yılbaşında zam alamadıkları için bu yüksek taleplerde bulunduklarını ifade etti.

YENİ TARİFE DETAYLARI

Yeni zam oranlarının ardından, 0-3 kilometre mesafede öğrenci taşıma ücreti 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya yükselecek. 3-6 kilometre mesafedeki taşıma ücreti ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya çıkacak.

VELİLERDEN ŞİKAYETLER

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla mesafeye dikkate etse de servisçilerin talep ettiği fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor.

SERVİSÇİLERİN GEÇİM SORUNU

Servis araçları sahipleri, geçim sıkıntısı çektiğini belirtiyor ve zam talebinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren servisçiler, kendilerinin de çocukları olduğunu ve onları okula gönderdiğini, bu nedenle aynı zorlukları yaşadıklarını belirtiyor. Zam oranları hakkında nihai kararı, belediye meclisleri verecek.