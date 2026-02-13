İstanbul Ve Çevresinde Fırtına Ve Sağanak Bekleniyor

Gece saatlerinden itibaren yeni bir siklon dalgasının İstanbul ve çevresine gelişiyle birlikte, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman 50-90 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Fırtınanın getirileceği sağanak yağışların, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabileceği bildiriliyor. Bu nedenle İstanbullulara “tedbirli olun” çağrısında bulunuldu.

AKOM UYARISI

AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporunda, rüzgarın güney yönlerden güçlenerek 30 ila 60 kilometre hızla eseceği ifade edildi. Raporda, hafta sonuna kadar sıcaklıkların bahar değerlerine çıkacağı, ancak pazartesi gününden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin olacağı belirtildi.

HAVA BİR ANDA DEĞİŞECEK

Megakentte bugün bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava öngörülüyor. Cumartesi sabahında yağış geçişleri beklenirken, pazar günü parçalı bulutlu bir hava hüküm sürecek. Haftanın ilk gününden itibaren ise sağanak yağışların yeniden artacağı bildiriliyor.

AKDENİZ VE EGE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ ALARMI

Siklonun merkezinin bulunduğu Akdeniz bölgesinde durum daha kritik. İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevresinde yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı turuncu kodlu uyarı yaptı.

RÜZGARIN HIZI 100 KM’Yİ AŞACAK

Rüzgarın yalnızca batıda değil, tüm yurtta fırtına estirmesi tahmin ediliyor. Özellikle Antalya, Konya, Karaman ve Kayseri çevrelerinde yer yer 90 km/saat, Trabzon ve Rize’nin yüksek bölgelerinde ise yer yer 100 km/saatin üzerinde hızla eseceği öngörülüyor.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çığ uyarılarına neden oldu.