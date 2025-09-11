İstanbul Ve Çevresindeki Kuraklık Artıyor

AGUSTOS AYINDA ŞİDDETLİ KURAKLIK ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre, Türkiye’nin genelinde ağustos ayında şiddetli kuraklık etkileri belirginleşti. Bu yıl gerçekleştirilen ağustos, son 55 yıl içerisinde en sıcak dördüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Türkiye genelindeki ortalama yağış miktarı 7,9 milimetre olarak belirlendi. 1991-2020 normal ortalaması olan 14,8 milimetreden yüzde 47, geçen yıl ise yüzde 43 altında gerçekleşti. Ülkenin büyük bölümünde son üç ayı kapsayan kuraklık haritasında şiddetli kuraklık etkili olduğu gözlemleniyor. Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise kuraklığın olağanüstü seviyeye ulaştığı ifade ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin büyük bölümünde son iki yıldır hem kısa hem de uzun süreli kuraklıkların devam ettiğini belirtti.

MARMARA’DAN GÜNEYDOĞU’YA KADAR ŞİDDETLİ KURAKLIK

Prof. Dr. Türkeş, Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda şiddetli ve aşırı kuraklıklar meydana geldiğini vurguladı. “Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batı ve güneyi ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamında uzun süreli tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar etkili oldu.” ifadesini kullandı. Ağustos ayı kuraklık haritasına göre, İç Anadolu’nun güneyi, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli dışında Türkiye’nin geniş bir kesiminde şiddetli kuraklık yaşandığına dikkat çekti ve benzer durumun üç aylık değerlendirmelerde de görüldüğünü belirtti. Beyşehir Gölü’ndeki su seviyesinin bazı yerlerde 300 metre çekildiğini ifade eden Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, “Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.” şeklinde bir açıklama yaptığı belirtiliyor.

KURAKLIK EYLÜL’DE DE SÜRECEK

Kuraklığın eylülde de devam edeceğini açıklayan Türkeş, “Ne yazık ki çok büyük bir olasılıkla eylülde de bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor.” dedi. Uzun vadeli tahminlerin eylülde yağışların normallerin altında olacağını gösterdiğini belirtti. 2025-2026 yılına şiddetli kuraklıkla girileceğini ve toprakların kuru şekilde yeni tarım mevsimine başlayacağını ifade etti. İstanbul ve Ankara’da meydana gelen sağanak yağışların barajlardaki duruma olumlu katkı sunmadığını söyleyen Türkeş, Türkiye’nin 2023 yılından beri sürekli bir kuraklık durumu yaşadığını belirtti.

AKDENİZ İKLİMİ DEĞİŞİYOR

Karadeniz bölgesindeki kuraklığın etkilerine de dikkat çeken Türkeş, iklim değişikliği sebebiyle Akdeniz ikliminin Batı ve Orta Karadeniz’de etkisini artırmaya başladığını ifade etti. Türkeş, “Karadeniz’de önümüzdeki 10-15 yıl içinde nemli, ılıman iklim karakterinden Akdeniz iklimine doğru bir dönüşüm olacak. Batı Karadeniz’de bu yıl yaşanan orman yangınları da bunun göstergesi.” diye ekledi.

ÇEVRE ÜLKELERDE DE BENZER DURUM MEVCUT

Türkeş, Türkiye dışında çevre coğrafyada da benzer koşulların yaşandığını dile getirdi. “Son bir yılda Balkanlar, Güney Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye’nin kuzeyi, Kafkasların büyük bölümü, Tunus ve Cezayir’de uzun süreli normallerine göre daha sıcak ve kurak koşullar yaşandı.” ifadesi ile toprak neminden hidrolojik su kaynaklarına kadar birçok alanın etkilendiğini vurguladı. Türkeş, iklim değişikliği sürecinde her damla suyun daha değerli hale geldiğini belirterek, Türkiye’nin tüm sektörlerde entegre bir kuraklık yönetim döngüsünü uygulaması ve yeraltı sularının korunması gerektiğini söyledi.