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İstanbullular Çadır Satış Yerlerine Uğradı

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İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ

İstanbul, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük bir panik yarattı ve birçok kişi evlerine girmekten kaçınıp parklar ve açık alanlara yöneldi.

ÇADIR SATIŞ YERLERİNE AKIN EDİYORLAR

Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, çadır satış yerlerine akın etmeye başladı. Ailevi durumlarına göre çadırlarını alan vatandaşlar, farklı yerlerde kamp yapmayı planlayarak sabahı karşılamayı hedefliyor. Çadır satış yerlerinde oluşan yoğunluk ise kameralarla kaydedildi.

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