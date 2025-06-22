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İstanbullular Dikkat: Bazı Metro İstasyonları Kapatıldı

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METRO HİZMETLERİNDE GEÇİCİ KAPANMA

Metro İstanbul’un sosyal medya platformunda paylaşılan bilgilere göre, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.” denildi.

Yapılan açıklamada, “Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” belirtilerek, kullanıcıların bu süre zarfında alternatif güzergahları değerlendirmeleri gerektiği vurgulandı.

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