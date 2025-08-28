İstanbullular Dikkat! Cumartesi Yollar Kapalı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARINDA YOL KAPALILIKLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Valiliği, cumartesi günü saat 05.45’ten itibaren, program tamamlanana kadar trafiğe kapatılacak yolları belirtti.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Kapanacak yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, D 100 Kuzey ve Güney istikametinden, 10. Yıl Caddesi’nden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden, Akşemsettin Caddesi’nden, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) girişler de kapatılacak.

Diğer kapanacak yollar şunlardır:

– Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi’ne giriş

– Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

– Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

– Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

– Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

– Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için alternatif yollar önerildi. Bu yollar:

– Turgut Özal Millet Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi

– Atatürk Bulvarı

– D 100 Karayolu

– O-3 Hal Yolu

Bu düzenlemelerin kutlamaların güvenliği ve akışının sağlanması açısından önemli olduğu belirtiliyor.