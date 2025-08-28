İstanbullular Dikkat! Cumartesi Yollar Kapalı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN KAPANACAK YOLLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü dolayısıyla kutlamalar için hazırlıklar yapılıyor. İstanbul Valiliği, cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla bazı yolların kapalı olacağını duyurdu. Program bitene kadar geçerli olacak bu yasaklar, kutlamaların düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor.

KAPANACAK YOLLAR VE GİRİŞLER

Cumartesi günü kapatılacak yollar şunlar:

– Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılıyor.

– D 100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

– Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

– Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

– Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

– Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

– Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kutlamalar sırasında ulaşım için alternatif yollar ise şunlar olarak duyuruldu:

– Turgut Özal Millet Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi

– Atatürk Bulvarı

– D 100 Karayolu

– O-3 Hal Yolu