İstanbullular Dikkat! Cumartesi Yollar Kapalı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN YOL KAPATMA DUYURUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü etkinlikleri hızla yaklaşırken, İstanbul Valiliği cumartesi günü saat 05.45’ten itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kutlama programı süresince kapatılacak yollar ise aşağıdaki gibidir:

KAPATILACAK YOLLAR

– Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılacak.
– D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.
– Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.
– Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.
– Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.
– Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.
– Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım.

ALTERNATİF YOLLAR

Aracınızla seyahat ederken alternatif yolları kullanabilirsiniz. Bunlar arasında:

– Turgut Özal Millet Caddesi
– Fevzipaşa Caddesi
– Atatürk Bulvarı
– D 100 Karayolu
– O-3 Hal Yolu bulunmaktadır.

Planlamanızı bu bilgilere göre yapmanız faydalı olacaktır.

ÖNEMLİ

