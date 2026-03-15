İstanbulsporlu Genç Futbolcu Baran Alp Vardar Hayatını Kaybetti

İSTANBULSPOR’DAN GENÇ FUTBOLCU BARAN ALP’İN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYE AÇIKLAMASI

1. Lig takımlarından İstanbulspor, genç futbolcu Baran Alp Vardar’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sarı-siyahlı ekibin Süper Lig’deki 2023-2024 sezonunda formasını giyen Baran Alp, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 20 yaşındaki oyuncunun kaybının oluşturduğu derin üzüntü ifade edildi.

GENÇ FUTBOLCUNUN HATIRASI YAŞAYACAK

Açıklamada, “Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.” ifadelerine yer verildi. Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve takım arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileği iletildi.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Baran Alp’in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii’nde bugün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Güzelce Mezarlığı’na defnedilecektir. “Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız.” mesajı da paylaşan kulüp, genç oyuncunun anısını yaşatmaya devam edecektir.