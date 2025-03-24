İstavrit ve Mezgitin Yükselişi Devam Ediyor

RAMAZAN DÖNEMİNDEKİ BEREKET

Balıkçı Mustafa Karslı, Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu döneminde sezonun oldukça bereketli geçtiğini ifade ediyor. Farklı türde satışa sunulan balıklara vatandaşların gösterdiği ilgi de dikkat çekiyor. Karslı, “İstavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında satışa sunuluyor. Artık palamut ve hamsinin yerini istavrit ile mezgit aldı” diye belirtiyor.

AV YASAĞI HAZIRLIĞI

Ayrıca, Karslı av yasağına yaklaşmakta olduklarına da dikkat çekiyor. Oltacılık faaliyetlerinin artması ile önümüzdeki günlerde mezgit ve istavritin tezgahlardaki yerinin daha fazla olacağını ifade ediyor.

RAMAZAN GÜZELLİKLERİ

Balıkçı Turgay Memiş de Ramazan ayının balık çeşitlerine olan ilgiyi artırdığını dile getiriyor. “Ramazan çok güzel geçti. Tezgahlarda istavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi balıklar tezgahları süsledi” diyerek, bu dönemdeki çeşitliliği vurguluyor.