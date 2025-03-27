İşte Türkiye’de Ramazan’da Oruç Oranı

DİNİ İBADETLERDE YÜKSEK ORANLAR

OPTİMAR Araştırma, ülke genelinde gerçekleştirdiği “Türkiye’nin nabzı” araştırmasında katılımcılara farklı dini ibadet alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltti. Araştırmanın sonuçları, Türk halkının dini vecibelerini yerine getirme oranlarını dikkatlice ortaya koydu.

NAMAZ KILMA ALIŞKANLIKLARI

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42,8’i düzenli olarak namaz kıldığını belirtirken, yüzde 22,6’sı ise fırsat buldukça namaz kıldığını ifade ediyor. Yalnızca cuma namazı kılanların oranı yüzde 6,2 olarak kaydedildi. Ayrıca, nadiren namaz kıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 19,6 oldu. Namaz kılmayanların oranı ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

ZEKAT VE SADAKA VERİMİ

Zekât verme alışkanlıkları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 59,3’ü zekât vermekte. Buna karşılık yüzde 32,2’si zekât vermediğini söylüyor. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Fitre verme oranı da yüzde 59,3 ile benzer bir seviyede yer alıyor. Sadaka verme konusunda ise, katılımcıların yüzde 69,2’sinin sadaka verdiği görülüyor. Sadaka vermeyenlerin oranı yüzde 22,4 olurken, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 8,4 olarak kaydedildi.

Oruç tutma alışkanlıkları ile ilgili olarak, Ramazan boyunca oruç tutanların oranı yüzde 57,8’e ulaştı. Ramazan’ın bir kısmında oruç tutanlar yüzde 17,6 olarak kaydedilirken, Ramazan dışında oruç tutanların oranı yüzde 11,6 oldu. Nadiren oruç tutan bireylerin oranı ise yüzde 6,1 olarak belirlendi. Ramazan boyunca hiç oruç tutmayanların oranı ise yüzde 6,9 seviyesinde.